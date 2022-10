Wat moet Nederland met haar grootste aardgasverbruiker, kunstmestfabriek Yara?

In september hoogste aantal faillisse­men­ten in twee jaar

In september zijn meer bedrijven failliet gegaan dan gemiddeld in de afgelopen twee jaar. Dat stelt de Kamer van Koophandel in zijn maandelijkse trendrapport. Bij het midden- en kleinbedrijf waren daarnaast meer stoppende bedrijven dan normaal en minder starters, waardoor de toenemende problemen van veel bedrijven tot uiting komen.

10 oktober