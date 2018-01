Wat vliegt het eerst: kratje Grolsch of pizza?

Juan Pérez Nijhuis van Grolsch geeft toe dat het nog een paar jaar kan duren voor het voor klanten echt zover is. ,,We zijn aan het testen, zodat we er klaar voor zijn als de wetgeving het toestaat.’’



De van oorsprong Achterhoekse bierbrouwer is niet de enige die vooraan wil staan bij deze nieuwe ontwikkeling. Domino's Pizza, met in de Achterhoek vestigingen in Winterswijk en Zutphen, maakte afgelopen week op horecabeurs Horecava bekend dat het bedrijf ook wil gaan testen op vliegveld Twente, met pizzabezorging door drones.



Beide ondernemingen spelen in op een steeds sterker wordende trend: consumenten laten steeds meer thuisbezorgen. Dat leidt tot een steeds grotere stroom busjes en scooters, die allemaal leeg teruggaan naar de basis. CEO André ten Wolde van Domino's Pizza Nederland: ,,Als die trend doorzet, wordt dat over tien jaar onhoudbaar op de weg. Dan zijn drones en onbemande voertuigen of robots een alternatief. En die moet je vooral niet leeg laten teruggaan. Je kunt aan een drone die een pizza bezorgt bijvoorbeeld ook een retourpakketje voor een kledingbedrijf mee teruggeven. Wij zoeken die samenwerkingsvormen.’’