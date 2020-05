We boeken weer vliegtickets: wel naar Spanje en Portugal, niet naar Italië

Boekingssites zijn dus niet alleen druk in de weer met het verwerken van duizenden vragen en klachten over vouchers en reissommen, er wordt ook weer geboekt, hoewel Vliegtickets.nl geen exacte cijfers wil geven. Er wordt voornamelijk voor vertrek in de zomermaanden juni en juli geboekt, waarbij Europese bestemmingen als Spanje en Portugal er bovenuit springen. Italië ontbreekt in de top 10. Het land is normaal gesproken wel terug te vinden in de lijst.

Eerder bleek uit enquêtes dat de meerderheid van de Nederlanders toch graag haar vakantiegeld uitgeeft aan vakanties. Landen waar nog onduidelijkheid over is, worden vooralsnog niet geboekt. Sander van Veen, marketing manager van Vliegtickets.nl meldt dat landen die de grenzen hebben opengesteld, erg populair zijn. ,,Spanje heeft bekendgemaakt de grenzen vanaf 1 juli voor buitenlandse toeristen open te gooien en scoort sindsdien erg goed. Ook Portugal ziet met drie bestemmingen in de top 10 zijn populariteit stijgen. Kennelijk willen Nederlanders duidelijkheid of het weer mogelijk is om te reizen. Zodra de duidelijkheid er is zoals nu het geval bij Spanje en Portugal, worden er weer tickets geboekt.”

Voorzichtig

Premier Rutte liet zich eerder deze week voorzichtig uit over de aankomende vakantieperiode. Volgens Rutte zijn vakanties in het buitenland mogelijk: ,,Als dat landen betreft waar de risico’s gelijk zijn aan Nederland.’’ Toch hield hij tijdens een persconferentie ook een stevige slag om de arm. Hij hoopt ‘volgende week’ duidelijkheid te kunnen scheppen over welke reisadviezen Nederland gaat geven. Ook drong Rutte erop aan om ook in het buitenland, als reizen straks weer mogelijk wordt, toch 1,5 meter afstand te houden en benadrukte dat daar dezelfde gedragsregels gelden (handen wassen, binnen blijven bij symptomen, etc).



Nederlanders die snakken naar een vakantie in het buitenland moeten zich ‘goed afvragen of zij met de huidige onzekerheid wel op reis willen gaan’. Dat zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vandaag. Volgens hem zullen er vanwege het coronavirus nog lange tijd ‘heel indringend rode letters’ bij de reisadviezen staan.

Top 10 bestemmingen in juli:

1. Ibiza (Spanje)

2. Málaga (Spanje)

3. Istanbul (Turkije)

4. Lissabon (Portugal)

5. Barcelona (Spanje)

6. Alicante (Spanje)

7. Palma de Mallorca (Spanje)

8. Porto (Portugal)

9. Faro (Portugal)

10. Nice (Frankrijk)

(bron: Vliegtickets.nl)