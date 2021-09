We eten steeds meer, dus bouwt Eric langs de A15 een van de grootste vriezers van het land

Straks is het er min 20, nu is het nog aangenaam toeven in het vrieshuis. General manager Eric Velthuijzen van Kloosterboer loopt trots over de bouwplaats. Nog een paar maandjes geduld en dan gaat Cool Port 2 in de Rotterdamse Eemhaven eindelijk live’. Het is een gebouw van de grote getallen: 41 meter hoog, 69 meter diep en 139 meter breed. Binnen is plaats voor 60.000 pallets.