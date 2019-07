Milieuorganisaties reageerden fel. Maar de respons van ouders was - in de media in ieder geval - opvallend laconiek. ,,Dat is denk ik inherent aan het wonen in een grote stad. We kunnen niet allemaal op de Veluwe gaan wonen”, relativeerde een vader op een schoolplein in Badhoevedorp het nieuws in het Journaal. Ook de schooldirecteur was niet erg gechoqueerd door de resultaten. ,,Heel veel plekken in Nederland zijn niet zo gezond. Misschien zit je altijd nog beter hier dan bij de Hoogovens.”



Zouden ze ook zo reageren als er op het schoolplein plots een schoorsteen stond waar lucht uitkwam met dezelfde schadelijke gezondheidseffecten? Ik denk dat er dan direct een demonstratie was opgetuigd, of een handtekeningenactie.



Dat de schadelijke ultrafijnstof wordt uitgeblazen door vliegtuigen, maakt het probleem echter veel complexer. Die luchthaven gaat niet weg. Dat wisten die ouders ook toen ze een huis in Badhoevedorp of Haarlemmermeer kochten. Nu onomstotelijk vaststaat dat ultrafijnstof slecht is voor de gezondheid van hun oogappeltjes, lijken er maar twee opties te zijn: verhuizen of hopen dat het wel meevalt. Dat laatste is veel minder ingrijpend. En misschien hebben ze ook nog last van een sluimerend schuldgevoel, omdat ze zelf vaak vliegen. Of hebben ze een baan op de luchthaven.