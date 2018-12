‘We zijn geneigd apathisch te reageren als we in een groep zijn’

Op school hing een briefje boven de kapstok of ouders takjes en ander groen wilden inleveren voor de kerststukjes van de kinderen. Ik had de coniferen of de laurier in onze tuin wat kunnen snoeien. Maar pfff, ik moet al zoveel in deze drukke weken voor kerst. En dus negeerde ik de vraag. Een van de andere papa's of mama's zou vast wel wat meenemen. Toch?



Die kerststukjes zouden weleens knap sober kunnen worden. Want de kans is groot dat andere ouders precies hetzelfde denken: gedeelde verantwoordelijkheid voelt als geen verantwoordelijkheid. Iemand anders uit de groep zal het wel oppakken. Ons brein werkt helaas niet alleen zo bij onschuldige hulpvragen.