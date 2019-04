Webgigant Amazon verdubbelt winst

Outletcen­trum Halfweg komt er, maar voor wie?

25 april Er is definitief groen licht voor de bouw van het outletcentrum dat vrijwel niemand wil. Of het koopjescentrum in Halfweg (halverwege Haarlem en Amsterdam) inderdaad de verwachte 2 miljoen bezoekers zal trekken, is na tien jaar strijd nog maar de vraag.