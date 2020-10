Weekendje Londen? Stuk cheddar gaat op Schiphol bij de douane de afvalbak in

Yarden hoeft gewijzigde pakketpo­lis niet ongedaan te maken

6 oktober Uitvaartverzekeraar Yarden hoeft de doorgevoerde wijziging van de pakketpolis niet ongedaan te maken, zo heeft de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald. Deze uitspraak ligt in lijn met twee eerder gedane uitspraken van Kifid over de versobering van de natura-uitvaarverzekering van Yarden, waar veel om te doen is geweest.