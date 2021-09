Weer verdwijnt een vertrouwde naam: supermarkten Plus en Coop gaan samen

updateARNHEM - Supermarktketens Plus en Coop, met het hoofdkantoor in Arnhem, willen fuseren. Door de fusie ontstaat in grootte de derde supermarktformule van Nederland met 550 winkels en een omzet van 5 miljard euro. De combinatie gaat de naam Plus voeren, de naam Coop verdwijnt.

Volgens de twee supermarktketens is een fusie nodig om de concurrentie het hoofd te bieden. Met 40.000 medewerkers en meer dan 4,5 miljoen klanten kan de nieuwe Plus een vuist maken tegen Jumbo en marktleider Albert Heijn.



Plus wil investeren in de winkels en de groeiende online markt. Door het samengaan denken de twee op jaarbasis 50 miljoen euro te kunnen besparen.



Coop heeft ruim 300 filialen, waaronder een flink aantal in onze regio. Coop is sterk vertegenwoordig in Arnhem en omgeving en in de regio Ede. Plus heeft zo’n 270 winkels en is onder meer te vinden in de Arnhemse binnenstad, in Renkum en Bennekom, maar ook in Druten en Malden.

Zelfde dna

Supermarktdeskundige Rupert Parker Brady kijkt niet op van de samensmelting. ,,Óf je wordt opgegeten door een grote blauwe of gele reus, óf je slaat de handen ineen en je gaat samen in zee’’, zegt hij met verwijzing naar de huiskleuren van respectievelijk AH en Jumbo.



De twee ketens hebben ook ‘hetzelfde dna’. Coop is een coöperatie en ook Plus bestaat uit louter franchisenemers die zelf een dikke vinger in de pap hebben waar het gaat om wat zij hun publiek aanbieden. Beide ketens zijn lid van inkooporganisatie Superunie.

Quote Schaalver­gro­ting biedt meer slagkracht voor beide ondernemin­gen Fred Bosch, algemeen directeur Coop

Slagkracht

Duncan Hoy, algemeen directeur van Plus wordt directeur van de fusieonderneming. Fred Bosch, algemeen directeur van Coop, wordt financieel directeur. Bosch: ,,In deze sterk concurrerende en consoliderende markt biedt schaalvergroting meer slagkracht voor beide ondernemingen.”



Parker Brady verwacht dat de fusie niet het einde is van de schaalvergroting in de sector. De grote ketens maken gebruik van sterk gerobotiseerde distributiecentra en de achterliggende ict houdt de voorraad per winkel in de gaten. Dergelijke investeringen zijn bijna onmogelijk voor kleine supermarktketens. Coop en Plus zijn de grootste van de kleintjes.

Volledig scherm Een Coop supermarkt in Gouda. © Pim Mul

‘Plus is het sterkste merk’

Marktdeskundigen denken dan ook dat ook formules als Boni, Nettorama en Dekamarkt vroeg of laat opgeslokt worden. ,,Er zijn nog veel kleintjes die niet de slagkracht hebben om de grote investeringen te doen die nodig zijn voor e-commerce, bezorging, logistiek en productontwikkeling.



Ook Plus en Coop liepen daartegenaan. Ze liepen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. De fusie vind ik een verstandige keuze. En Plus is van de twee in Nederland het sterkste merk, dus logisch dat die naam wordt gevoerd.’’

Groen

Naast blauw en geel krijgt Nederland nu ook een grote groene supermarktketen; niet alleen omdat het logo en merknaam groen zijn, maar ook omdat Plus al jaren wordt uitgeroepen tot meest duurzame supermarkt van het land.



Deze zomer werd bekendgemaakt dat de Noord-Hollandse supermarktfamilie Deen geen trek had in de benodigde miljoeneninvesteringen en dat de gelijknamige keten wordt verkocht aan Albert Heijn, Vomar en Dekamarkt. Afgelopen jaren verdwenen ook supermarktketens als C1000, Super de Boer en Emté, doordat de branchegenoten de winkels overnamen.

Hoofdkantoor in Utrecht

Door de krachtenbundeling ontstaat een nieuwe coöperatie. Het fusiebedrijf krijgt één geïntegreerd kantoor in Utrecht. De voorgenomen fusie is onder voorbehoud van instemming van de ledenraad van Coop en de algemene ledenvergadering van Plus. Bovendien is goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vereist. Naar verwachting is de fusie begin 2022 afgerond.



