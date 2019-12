Welkom in Pivot Park in Oss waar gewerkt wordt aan een gezondere wereld

Trump: handels­deal met China snel getekend

3:16 De Verenigde Staten en China ondertekenen binnenkort hun zogeheten fase 1 van een handelspact. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag gezegd tijdens een bijeenkomst in Florida. ,,We hebben net een doorbraak bereikt over het handelsakkoord en zullen dat binnenkort ondertekenen’’, aldus Trump.