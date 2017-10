Wereldprimeur in Terneuzen: proef met hergebruik piepschuim

Jarenlang zijn Lein Tange en Jan Noordegraaf bezig geweest met de voorbereidingen, Tange vanuit ICL-IP en Noordegraaf als algemeen directeur van polystyreenproducent Synbra in Etten-Leur. Aanvankelijk onafhankelijk van elkaar. ,,Het was pure logica’’, kijkt Tange terug. ,,Vanaf de jaren zestig is in woningen isolatiemateriaal gebruikt. Veel van die huizen zullen op niet al te lange termijn worden vervangen. De eenvoudigste oplossing is dan al dat piepschuim te verbranden. Dat is zonde. Grondstoffen gaan voor eeuwig verloren. En het hoort niet bij de nieuwe, circulaire economie, waarin je probeert materialen zoveel mogelijk te hergebruiken.’’

Nog maar drie jaar geleden vonden Tange en Noordegraaf elkaar. Ze vonden in het grote Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer, vergelijkbaar met TNO in Nederland, een gedegen partner. Ze zetten hun ideeën op papier en werkten die verder uit met Fraunhofer en het eveneens Duitse ontwikkelingsbedrijf CreaCycle. Laboratoriumtesten leverden vervolgens goede resultaten op.



Simpelweg komt het erop neer dat de elementen waaruit het isolatiepiepschuim is opgebouwd, uit elkaar worden getrokken. Het gaat om polystyreen én de bij Broomchemie gemaakte broomhoudende vlamvertrager HBCD. Juist dit HBCD is in 2015 in Europa verboden, onder meer omdat het niet afbreekbaar is in het milieu. ,,Het mooie van het nu ontwikkelde proces is dat we uit HBCD zuiver broom kunnen terugwinnen voor de verwerking in nieuwe vlamvertragers’’, stelt Tange. Noordegraaf: ,,En wij kunnen de witte polystyreenkorreltjes weer hergebruiken.’’



De tijd is nu aangebroken om het vernieuwende procedé op grotere schaal toe te passen. Een investering van al met al 8,4 miljoen euro is daarmee gemoeid. Voor de proeffabriek in Terneuzen met een capaciteit van 3000 ton per jaar én voor een gesmeerd lopend inzamelsysteem voor het isolatiepiepschuim. Dat zal eerst vooral uit Duitsland komen waar het eerder is toegepast dan in Nederland.



De proeffabriek in Terneuzen moet eind 2018 klaar zijn en in 2019 volledig draaien.