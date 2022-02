Wereldwijde schuldenlast gestegen tot recordhoogte

Lagarde ‘vrij zeker’: inflatie zakt eind dit jaar, volgend jaar weer dichtbij 2 procent

President van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde heeft afgeleerd zich al te absoluut uit te drukken over de inflatieontwikkeling. Desondanks is ze er ‘vrij zeker’ van dat de inflatie tegen het eind van het jaar ‘vanzelf’ gaat zakken om volgend jaar weer in de buurt van de 2 procent te komen.

7 februari