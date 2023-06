Werkgevers kloppen vaker bij bedrijfsrecherche aan om ziekmeldingen te controleren

Werkgevers hebben vaker bedenkingen bij ziekmeldingen van werknemers en willen controleren of dit wel klopt. Dat zegt bedrijfsrecherchebureau Hoffmann op basis van een toename in aanvragen voor onderzoek naar mogelijke fraude bij ziekte.

Een werkgever die aan de bel trekt over een zieke medewerker: ‘Piet zit ziek thuis, maar we horen dat hij elke dag in zijn bus stapt om een klus te doen’. Een melding van een andere ondernemer: ‘Onze zorgmedewerker heeft zich ziek gemeld maar we hebben signalen gekregen dat ze als zzp’er werkt bij andere zorginstellingen’. En ook: ‘Deze man is in de afgelopen twee jaar al twaalf keer ziek geweest en vaak drie weken achtereen. Ik begin het zat te worden, volgens mij klopt hier iets niet’.

Ron Nieuwendijk, consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann, krijgt wekelijks drie tot vijf meldingen binnen van werkgevers die vermoeden dat een werknemer misbruik maakt van zijn of haar ziekte en die vragen om nader onderzoek.

Het is aan Hoffmann om te bepalen of zo’n onderzoek daadwerkelijk wordt ingesteld. Zo ja, dan gaan bedrijfsrechercheurs op onderzoek uit: ze struinen het internet af, kijken bijvoorbeeld of een zieke medewerker recent nog iets relevants gedeeld heeft op sociale media. Of gaan posten in de buurt van de woning van de betreffende medewerker. ,,Het kan ook zijn dat ze naar een specifieke plaats gaan, zoals bij de melding van Piet die met een kwast in de hand op een steiger op een bouwplaats zou staan.’’

Een onderzoek is een zwaar middel en soms de laatste strohalm voor werkgevers. Opvallend is wel: dit jaar steeg het aantal aanvragen met 11 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Uit alle sectoren komen er verzoeken, maar productiebedrijven en de zorg springen volgens Nieuwendijk in het oog. Nog opvallender: het onderzoeksbureau moet dikwijls nee verkopen. De voornaamste reden: de aanvragen zijn vaker gebaseerd ‘op een onderbuikgevoel in plaats van concrete aanwijzingen’.

Huiswerk niet op orde

Vorig jaar was dat in 14 procent van de gevallen, nu is dat gestegen naar 32 procent. Nieuwendijk voegt eraan toe: ,,Een onderbuikgevoel alleen is wettelijk gezien onvoldoende om een ziekteverzuimcontrole uit te mogen voeren. Vaak ontdekken we dat de werkgever zijn verzuimdossier niet op orde heeft. Dan is er bijvoorbeeld geen arbo-arts ingeschakeld.’’

Nieuwendijk vermoedt dat het onderbuikgevoel samenhangt met de krappe arbeidsmarkt en de hoge werkdruk. ,,Voor werkgevers zijn de kosten van verzuim hoog. Daarbij zorgt de uitval voor meer werkdruk bij collega’s. Als zij bijvoorbeeld met signalen komen dat die zieke werknemer helemaal niet zo ziek is en elders aan het werk is, dan moet je daar als werkgever wat mee. Ga met elkaar het gesprek aan.’’

Werkgeversvereniging AWVN heeft niet de indruk dat dit leeft onder werkgevers. ,,We hebben niet de indruk dat er grootschalig gefraudeerd wordt’’, geeft woordvoerder Jannes van der Velde aan. Hij voegt eraan toe: ,,De verhoudingen tussen werkgevers en werknemers worden bepaald door vertrouwen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om thuiswerken te faciliteren.’’

We snappen dat werkgevers omhoog zitten. Maar deze houding levert schade op voor werknemer én werkgever Jolanda van Zwieten van vakbond CNV

Vakbond CNV herkent wel het beeld dat Hoffmann schetst. In een grootschalig onderzoek onder 2600 werkenden geeft 28 procent aan dat werkgevers steeds vaker externe bureaus inschakelen om ervoor te zorgen dat mensen weer snel komen werken. ,,Het geforceer leidt ertoe dat mensen op termijn juist langdurig kunnen uitvallen’’, waarschuwt Jolanda van Zwieten van CNV. ,,We snappen dat werkgevers omhoog zitten. Maar deze houding levert schade op voor werknemer én werkgever. Alleen maar verliezers dus.’’

Wat CNV betreft wordt meer ingezet op preventie. Zo zou 70 procent van de werkgevers geen maatregelen nemen om werkstress te verminderen. Slechts 1 op de 3 werkgevers investeert in een betere werksfeer om het verzuim tegen te gaan. Een meerderheid van de ondervraagden krijgt nooit de vraag wat ze nodig hebben om gezond hun werk te blijven doen.

