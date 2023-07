Werknemersangst: een heel lelijk stukje van de arbeidsmarkt, maar het komt op veel plekken voor

Strijd tussen Twitter en Threads is ook strijd tussen topmannen Elon Musk en Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg bindt met zijn nieuwe app Threads de strijd aan met Twitter-ceo Elon Musk. Kan Threads echt Twitter om zeep helpen, of is het slechts een zet in de strijd tussen de twee steenrijke techbazen? ,,Mensen zouden ook gewoon met Twitter kunnen stoppen zonder nog naar een vervanger te zoeken.”