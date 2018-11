‘Whatsapp heeft weinig scrupules als het om adverteren gaat’

Reclame!, roept een boze stem door de huiskamer. Ik ken niemand die een grotere hekel heeft aan advertenties dan mijn kleuterdochtertje. Als ze een keer op YouTube naar een filmpje van Dora of Peppa Big mag kijken - wat natuurlijk bijna nooit voorkomt, want o wat zijn wij verantwoorde ouders - kan ze in woede ontvlammen wanneer er ineens een reclameboodschap in beeld verschijnt.

Wanneer ik die reclames weg klik, valt me elke keer op dat ze superslecht zijn afgestemd op het filmpje dat ze onderbreken. Hoeveel mensen zouden er bijvoorbeeld van Peppa Big houden en een Mitsubishi Outlander kunnen betalen?

Ik vermoed dat Whatsapp dat slimmer gaat aanpakken. Het zit me helemaal niet lekker dat de berichtenservice vanaf volgend jaar advertenties gaat plaatsen. De reclames worden niet tussen de gesprekken geplaatst, zei de topman vorige week. Hij bedoelde natuurlijk 'nog' niet. Want als advertenties de primaire inkomstenbron van Whatsapp worden, gaat dat echt niet lang meer duren. Dan verschijnt er een reclame van Unox-rookworst in beeld wanneer je met je lief aan het appen bent over het avondeten.

Of er sluit zich ineens een onbekende vriendin aan bij een Whatsapp-groep, eentje waarvan jij denkt dat iemand anders haar wel zal kennen. En die begint dan subtiel allerlei reclameboodschappen te spuien. Hellup, ik weet niet wat ik moet aantrekken met de vrimibo! :-( . Of: ,,W8, laatst zag ik mooie bloes in de aanbieding. Was volgens mij bij H&M. Ook wel iets voor jou, Irene ;-)." En dan volgt een linkje naar de nieuwste aanbiedingen van het kledingconcern. Als er een paar groepsleden zijn ingetuind, verlaat ze de groep weer.

Ik vrees dat de Facebook-dochter weinig scrupules heeft als het om adverteren gaat. De gebruikers lopen toch niet weg. Ik, ondanks alle doemscenario's die ik in mijn hoofd heb, ook niet. Want dan moet ik weer gaan sms’en en dat kost geld. Of ik moet me in Telegram gaan verdiepen, en ik ken sowieso niemand die daar gebruik van maakt. Bovendien, als ik mijn account ophef, wat gebeurt er dan met al mijn leuke en lieve Whatsappberichtjes die ik al door de jaren heen heb gekregen? Ik gebruik Whatsapp als een persoonlijk archief waarin ik adressen, afspraken en de namen van kinderen van vriendinnen kan opzoeken. Die berichtjes kun je ook vast ergens opslaan, maar dan moet ik me dáár weer in verdiepen.