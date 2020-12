Wibra-baas kijkt terug op 48 uur hectiek rond winkelbeleid: ‘Net alsof de hel was losgebroken’

Dat de communicatie over het wel, deels of niet opengaan van winkels bepaald niet vlekkeloos verliep, is voor Wibra-baas Bas Duijsens nog te verteren. Maar dat grote winkelketens als Action, Hema en dus ook zijn Wibra zich schuldig maken aan onverantwoord en kapitalistisch gedrag, raakt hem wel. ,,Het leek wel of de hel was losgebroken. Terwijl dit systeem tijdens de tweede lockdown in België perfect werkte.’’

De afgelopen 48 uur waren op z'n zachtst gezegd nogal hectisch voor Duijsens. In navolging van onder meer Hema en Action was hij van plan vanmiddag zijn tweehonderd filialen opnieuw te openen. ,,Ik heb gisteren gebeld met Tjeerd Jegen, ceo van de Hema. Ik vroeg Jegen wat hij ging doen met z'n winkels. ‘Als een bakker taarten mag verkopen, waarom zou ik dan als grootste taartenbakker van Nederland dichtgaan?’ kreeg ik te horen. Dat zette me aan het denken. Ons assortiment bestaat voor zeker 50 procent uit schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten en voeding. Alleen al ons schoonmaakmiddel Dasty is ongekend populair en belangrijk voor onze klanten.’’

Toen Duijsens dinsdagmiddag vanuit brancheorganisatie INretail en het ministerie van Economische Zaken de melding kreeg dat winkels die minstens 30 procent omzet halen uit levensmiddelen open mochten blijven, wist hij genoeg. ,,We konden, met de nodige maatregelen, weer open. Ik heb geen officiële toestemming gekregen, zoals bij Action wel is gebeurd, maar wij voldeden aan de formele regelgeving.’’

Failliet

De Wibra-ceo was opgetogen dat zijn winkels weer open konden. ,,Wij hadden eerst meer dan tachtig filialen in België. Mede door de eerste zware lockdown in dat land konden we het niet redden en ging Wibra België failliet. Uiteindelijk konden we na een doorstart verder met 36 winkels. Die waren net een dag open toen de tweede lockdown werd afgekondigd. Maar wel met het verschil dat we nu essentiële producten mochten verkopen. Dat ging prima: we lieten minder klanten toe en zorgden dat alle kassa's zo werden afgestemd dat andere spullen niet konden worden verkocht. Op die manier konden we ook de supermarkten ontlasten. Gisteren en vandaag waren we druk bezig om dit ook in Nederland in te voeren, totdat vanmiddag een storm van kritiek losbarstte.’’

Die kritiek kwam niet alleen vanuit politiek, vakbonden en andere winkeliers, maar ook intern had Duijsens te maken met medewerkers die het niet verantwoord vonden om aan het werk te gaan. ,,Dat vind ik heel lastig, want het zorgt voor onrust die niet nodig is. Want ik weet vanuit onze ervaringen in België dat we wel degelijk verantwoord konden doorgaan. Met strenge voorwaarden om te voorkomen dat het te druk zou worden, zoals het hanteren van één klant per twintig vierkante meter in plaats van tien vierkante meter.’’

Geest uit de fles

Het mocht niet baten, de geest was uit de fles. Het kabinet, geschrokken van alle kritiek, trok de regel in dat bij een omzet van minstens 30 procent aan levensmiddelen, een deel van de winkel open kon blijven. ,,Tja, dan zit er niets anders op dan de boel dicht te houden. Hoe jammer ook, want de druk op de supermarkten neemt alleen maar verder toe.’’ Het ergste vindt Duijsens de kritiek dat zijn keten de randjes van wat mag heeft opgezocht. ,,Hoezo? Het was formeel beleid, we deden niets verkeerd en het was verantwoord. Dat je dan te horen krijgt dat we alleen onszelf willen verrijken, gaat er bij mij niet in. Heel wrang om dit mee te maken, net alsof wij de grootste boeven zijn die er rondlopen.’’

Een faillissement zoals in België verwacht Duijsens niet na vijf weken lockdown. ,,Nee, we overleven dit. Onze 1500 medewerkers wil ik aan het werk houden en dat gaat lukken.’’

