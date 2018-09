Wifi aan boord: veel reizigers willen daar best voor betalen

Betalen voor je bagage, wat extra beenruimte, koffie en een broodje én... voor het gebruik van het wifi-netwerk. 58 procent van de ondervraagde Amerikanen, Europeanen en Aziaten zegt in een onderzoek geld over te hebben voor wifi op de korte vlucht. Op de langere vluchten is dat 71 procent.



Wat voor bedragen ze ervoor over hebben? Voor de korte vlucht wordt gemiddeld 4 euro genoemd, voor lange vluchten zo'n 6 euro. Een deel van de reizigers zou inmiddels al de keuze van de luchtvaartmaatschappij laten afhangen van de kwaliteit van de wifi-verbinding, blijkt uit marktonderzoek van Credit Suisse.



De behoefte bij passagiers zou prijsvechters als Easyjet en Ryanair wel eens een leuk extraatje kunnen opleveren, denken de onderzoekers. Deze luchtvaartmaatschappijen bieden tot nu toe nog geen wifi aan maar dat laat ongetwijfeld niet lang op zich wachten.