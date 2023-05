Wims droom in Italië werd dure nachtmerrie: ‘10 miljoen geïnvesteerd, maar nog geen resort’

Minder voorraad in Albert Heijn-win­kels; levering groente, fruit en houdbare producten loopt terug

Klanten van Albert Heijn zullen de komende dagen steeds vaker misgrijpen. Door de stakingen bij de distributiecentra zullen er meer lege plekken in de schappen komen is de verwachting. Vooral bij de winkels rond het distributiecentrum in Zwolle kunnen schappen leegraken.