Winkeliers in beroep na uitspraak rechter: ‘We worden niet serieus genomen’

kort gedingDe Haagse rechtbank geeft INretail geen gelijk in het standpunt dat de overheid onvoldoende belangenafwegingen heeft gemaakt bij de beslissing tot winkelsluiting over te gaan. Dit betekent dat voorlopig alleen click & collect en winkelen op afspraak voor niet-essentiële winkels is toegestaan. ,,We gaan in beroep want we voelen ons volstrekt niet serieus genomen.’’

Advocaten van de winkeliersvereniging INretail betoogden maandagochtend in een kort geding tegen de staat om de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels van tafel te krijgen. Volgens de brancheorganisatie is het vijf voor twaalf voor de 13.000 ondernemers met 56.000 winkels en 300.000 werknemers. Click & collect en het winkelen op afspraak zet voor veel winkeliers geen zoden aan de dijk.

Vervolgstappen

,,Een enorme teleurstelling voor alle winkels die al maanden van veiligheid topprioriteit hebben gemaakt en worstelen om te overleven’’, zegt INretail. ,,Wij blijven van mening dat de staat alle belangen die spelen onvoldoende heeft af- en meegewogen toen zij besloot tot winkelsluiting over te gaan. Met de geboden alternatieven zijn voor te veel ondernemers geen realistische omzetten te halen.”

Het bestuur van INretail gaat in beroep tegen het vonnis. ,,Deze uitspraak voelt als een totale minachting van de rechter richting de ondernemers. De staat heeft heel veel macht, dat blijkt ook nu weer. De rechter stelt dat click & collect de winkeliers al behoorlijk helpt, terwijl het afhalen gemiddeld maar 5 procent van de omzet bedraagt. En het winkelen of afspraak loopt ook niet heel vlot. Zo geven de grote winkelketens aan dat maar de helft van hun openingstijden is gevuld met afspraken. Wij vinden dat de rechter te weinig naar de economische en sociale gevolgen van de lockdown kijkt en dat is een slechte zaak’’, aldus INretail-directeur Jan Meerman.

De winkels in Nederland sloten half december. De gekte van Black Friday en de vrees voor mensenmassa's die voor de kerstdagen inkopen zouden doen, leidde tot dat besluit. INretail vindt dat achterhaald, omdat de feestdagen al lang en breed voorbij zijn. Volgens INretail kunnen winkels wel veilig open, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.

De rechter stelt dat de overheid de belangen op een correcte manier heeft afgewogen. In het vonnis staat dat niet is gebleken dat de staat onjuiste afwegingen en/of onjuiste beleidskeuzes heeft gemaakt, een voorwaarde voor ingrijpen door de rechter. Volgens de rechtbank is de overheid de winkelsector tegemoet gekomen doordat deze week de mogelijkheden voor het winkelen op afspraak werden versoepeld.

Funshoppen

Volgens de advocaat van de staat zijn alle maatregelen erop gericht om funshoppen te voorkomen. Als de winkels heropenen gaan mensen in een tijd waarin toch al niets te doen is weer als uitje naar de stad. Dat leidt tot drukte in de winkelstraten, in het openbaar vervoer en bij de parkeerautomaten. Mensen uit alle windstreken zouden dan te veel met elkaar in contact komen. Terwijl de situatie nu ‘fragiel’ is. ,,Het is geen keuze tussen gezondheidszorg en economie. Als we met z’n allen ziek worden dan gaan we ook niet meer naar buiten, met ook gevolgen voor de economie. Dat hebben we in Londen gezien’’, aldus de advocate van de staat tijdens de behandeling van het kort geding. Nu de winkels openen zou tot een hausse aan besmettingen leiden.

Herken jij je in de uitspraak van de landsadvocaat: ga jij funshoppen zodra dat mogelijk is?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Vanaf dinsdag mogen winkels wel weer meer klanten ontvangen. Ze mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen, mits ze 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Vanaf volgende week wordt daarbij ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag één klant de winkel in, tot een maximum van vijftig klanten. Grote winkelbedrijven als Ikea en H&M vinden het door deze versoepeling nu wel de moeite waard om hun filialen weer te openen. H&M is vanaf vandaag weer open (op afspraak), Ikea vanaf dinsdag.

Andere branches naar de rechter

Inretail is niet de enige organisatie die naar de rechter stapte. Ook de kermisbranche, marktkooplui en zonnestudio's hopen de komende tijd op die manier heropening af te dwingen. Volgende week is er ook een kort geding van de horeca tegen de staat, over uitbetaling van economische steun.

Bekijk hier al onze video's over de lockdown:

Volledig scherm Rustig in het centrum van Amsterdam. © ANP