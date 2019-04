Winkelketen Blokker heeft nieuwe eigenaar

Blokker stond sinds vorig jaar in de etalage. Witteveen had de opdracht de winkelketen te verkopen maar slaagde daar niet in. Hij zal nu investeren in de winkelketens Blokker en Big Bazar. Ook het moederbedrijf en franchiseketen Marskramer vallen onder de overname. De familie Blokker doet nog een financiële duit in het zakje, maar details zijn niet bekendgemaakt.

Blokker telt nog ruim 400 winkels. Naar verluidt is het vastgoed niet inbegrepen bij de verkoop. Het retailconcern besloot twee jaar geleden om al zijn winkelformules - behalve Blokker zelf - in de uitverkoop te doen. Xenos, Leen Bakker, Intertoys, Bart Smit, Marskramer, Big Bazar: ze werden allemaal in de etalage gezet. Bijna tweeduizend banen werden geschrapt, het distributiecentrum in Mijdrecht werd gesloten.

Om Blokker nieuw leven in te blazen, werd een nieuwe strategie uit de la getrokken: met luxere merken en hippere winkels moest de huishoudwinkel 2.0 in het gat duiken dat V&D achterliet. Tevergeefs. Daarop probeerde Blokker zijn klanten te verleiden met aanbiedingen.

Modeketen

Michiel Witteveen volgde vorig jaar Casper Meijer als waarnemend topman op nadat hij vertrok vanwege een verschil van inzicht. De nieuwe topman was voorzitter van de raad van commissarissen van Blokker Holding en trad in december terug. Hij was eerder betrokken bij modeketen Witteveen en bestuurder bij kledingwinkelketen Scotch & Soda.