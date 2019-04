Winkelketen Sissy-Boy, met winkels in Arnhem en Nijmegen, op randje faillissement

ARNHEM/NIJMEGEN - Kledingzaak Sissy-Boy verkeert op het randje van faillissement. De eigenaar van het mode- en lifestylemerk, Brand Retail Group, heeft surseance van betaling aangevraagd. De directie sluit een doorstart niet uit. Het is de zoveelste keten die in zwaar weer verkeert.

In de regio heeft Sissy Boy een winkel in het centrum van Nijmegen en Arnhem. Het bedrijf was al langer aan het kwakkelen. De directie probeerde het bedrijf weer gezond te krijgen, onder andere door in de kosten te snijden, de collectie te verbeteren investeringen te doen in de winkels en in de webshop maar het mocht niet baten.

,,De tegenvallende verkopen van eind vorig jaar hebben de onderneming echter ernstig onder druk gezet, waarna werd besloten om te zoeken naar een koper die bereid zou zijn om significant in Sissy-Boy te investeren.”

Die gesprekken bevonden zich in een vergevorderd stadium, maar liepen recent spaak. Een partij, ook actief in de Nederlandse modesector, trok zich op het laatste moment terug, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt zag om surseance van betaling aan te vragen.

De Nederlandse winkelketen werd in 1982 opgericht en is vooral bekend om zijn collectie kleding en woonaccessoires. Het bedrijf telt zo’n 45 eigen winkels in de Benelux en heeft een eigen webshop. Er werken ruim 600 mensen bij Sissy-Boy. De winkels en de webshop van Sissy-Boy blijven vooralsnog open.

Zware tijden

Het is de zoveelste keten die in korte tijd in financiële problemen is geraakt. Onlangs gingen OP=OP Voordeelshop, Intertoys en CoolCat kopje onder. Voor de budgetdrogisterij zouden zich volgens de curator al verschillende overnamekandidaten gemeld. Ook de curator van CoolCat, dat 40 jaar geleden opgericht door de flamboyante zakenman Ronald Kahn, zei een doorstart van de modeketen niet uit te sluiten.