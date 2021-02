Winkelketens Miss Etam en Steps failliet verklaard: ‘Dit einde was bijna onvermijdelijk’

,,Uiteraard is het jammer dat er hiermee ruim driehonderd werknemers op straat komen te staan, maar dit einde was al bijna onvermijdelijk”, laat vakbondsvoorzitter Martin Pikaart weten. De winkelketens hadden bij elkaar 340 werknemers in dienst.

Het bankroet over de betreffende bv’s is uitgesproken door de rechter in Amsterdam. Dat het faillissement dreigde was al langer duidelijk. Eigenaar NXT Fashion slaagde er namelijk niet in de salarissen over de maand januari te betalen. Het concern had tien dagen geleden al uitstel van betaling aangevraagd.