Winkels Action toch open ondanks lockdown

De beer is los bij de pakketpost: ‘Ik stap 150 keer per dag uit mijn bus’

24 november Pakweg anderhalf miljoen pakjes per dag, krijgt PostNL op dit moment te verstouwen. Nu de bestelkoorts in het toch al drukke coronajaar recordwaardes aantikt, moet de pakkettenafdeling met extra mensen en extra bussen het hoofd koel houden. Een kijkje in Den Bosch.