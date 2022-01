Winkels grote steden verliezers van coronapandemie

Winkeliers in de grote steden hebben het meest te lijden gehad onder de coronamaatregelen afgelopen jaar. In kleine steden en dorpen ging het juist beter met de winkels.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 650 winkellocaties door RetailSonar, een adviesbureau dat winkels adviseert over locatiekeuzes.

Uit het onderzoek blijkt dat de impact van de coronamaatregelen vorig jaar minder heftig was dan in 2020. In de grote steden liepen de omzetten bij winkeliers terug met 14,5 procent. In 2020 was die omzetdaling nog het dubbele.

Dorpen

In kleine steden en dorpen ging de omzet van winkeliers juist met 8,5 procent omhoog. Dat was het tweede jaar op rij dat deze groep juist profiteerde van corona.

Daar zijn een aantal oorzaken voor meldt RetailSonar. Ten eerste werkten veel mensen thuis. De forenzen vielen daardoor als klant weg voor de winkeliers in de grote steden. Shoppen in de pauze of na het werk was er niet meer bij, dat gebeurde dicht bij huis. Daarnaast sloeg de campagne ‘koop lokaal’ goed aan.

Internet

Opvallend was dat de winkels in dorpen en kleine steden vooral de internetverkopen flink zagen toenemen. Het waren dus vooral fysieke winkels die ook via internet verkopen die profiteerden. ,,In die gebieden is zowel de naamsbekendheid als het consumentenvertrouwen groter. Dit ‘halo-effect’ vormt een enorme troef in de strijd tegen grote webwinkels’’, zegt Pieter-Jan De Smet, marketing manager bij RetailSonar.

Afgelopen jaar ontdekten veel mensen het online shoppen. Maar liefst zeven op de tien klanten in de webshops kocht voor het eerst online. Vooral 55-plussers hebben de webshop ontdekt.

Ook winkels in de grote steden zagen hun internetverkopen stijgen, maar dat maakte het verlies aan omzet van fysieke klanten niet goed. Die klanten bleven in groten getale weg. In totaal gingen 9 procent minder mensen winkelen. Die gaven dan wel wat meer uit, 52 euro gemiddeld.