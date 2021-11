Winkelverkopen gestegen, omzet industrie 15 procent hoger

De verkoop door Nederlandse winkeliers is in het derde kwartaal gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om een toename van ruim 3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van kledingwinkels nam het sterkst toe. Ook de omzet van de industriesector steeg, met 15 procent.

Kledingwinkels verkochten in het derde kwartaal 12 procent meer. Die branche werd vorig jaar zwaar getroffen door de coronacrisis. Ook schoenenwinkels verkochten meer en zetten de afgelopen periode meer om. De non-foodsector als geheel boekte ruim 4 procent meer omzet.

Winkels die elektronica voor consumenten verkopen, boekten het afgelopen kwartaal op jaarbasis wat minder omzet. Dat was in de voorgaande twee kwartalen ook het geval.

De foodsector boekte 2 procent minder omzet doordat supermarkten minder verkochten. Bij voedingsspeciaalzaken waren de opbrengsten wel iets hoger dan een jaar eerder. Supermarkten en speciaalzaken boekten vanaf het begin van de coronacrisis hogere kwartaalomzetten vergeleken met het jaar daarvoor. Dat komt doordat klanten meer geld uitgaven aan luxere producten omdat de horeca grote delen van 2020 gesloten bleef.

De onlineverkopen van de detailhandel stegen in het derde kwartaal met 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is volgens het CBS de laagste omzetgroei in zeven jaar. De internetverkopen namen sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 steeds sterk toe.

Ook omzet industrie gestegen

De omzet van de industrie is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 15 procent gestegen in vergelijking met dat kwartaal een jaar eerder. Dat kwam vooral door de plus die raffinaderijen en chemie boekten. De afzet van deze branches werd mede vooruit geholpen door de sterk opgelopen afzetprijzen, meldt het CBS in een kwartaalbericht over de industrie.

Raffinaderijen en chemie waren goed voor een omzetplus van ruim 47 procent. Dat kwam vooral door de aardolie- en chemische industrie die respectievelijk 93 en 37 procent meer omzet genereerden. De afzetprijzen stegen daarbij met 60 en 36 procent. Ook metaal en papier en de grafische sector presteerden veel beter dan een jaar eerder.

In de meeste industriële bedrijfstakken lagen de opbrengsten hoger dan een jaar eerder. Dat gold evenwel niet voor de transportsector. Producenten van auto’s, aanhangwagens en opleggers zagen de omzet op jaarbasis met bijna een kwart dalen. Vooral in het buitenland werd minder afgezet. De producenten van overige transportmiddelen zoals treinen, schepen, vliegtuigen en bromfietsen zagen de omzet met een vijfde stijgen.

Het aantal uitgesproken faillissementen in de industrie was 22, veel minder dan een jaar eerder. Toen werden er in de industrie 58 faillissementen uitgesproken.

Een kwart van de industriebedrijven verwacht een hogere omzet de komende maanden. Daarmee zijn ze in doorsnee wat positiever over de omzet in vergelijking met een kwartaal eerder. Ook het aantal bedrijven dat verwacht meer mensen aan te zullen nemen nam toe.