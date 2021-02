Winst daalt met 50 procent: Rabobank schrapt circa 5000 banen

Fabrikant Viking ontvangt honderden bestellin­gen per dag: 'Schaatsgek­te nog groter door corona’

8 februari Bij schaatsfabrikant Viking in Almere is de schaatsgekte goed merkbaar. De bestellingen stromen binnen. Eigenaar Jaap Havekotte: ,,Nederland is altijd al een schaatsland geweest, maar corona maakt de schaatsgekte nog groter dan anders.”