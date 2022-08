Winstmakend Schiphol is begonnen met betalen claims van reizigers

In totaal zijn er in de eerste twee weken na aankondiging van de regeling op 11 augustus zo’n 2600 claims van reizigers binnengekomen en daar komen dagelijks nog zo’n tweehonderd bij, aldus Carsouw. Hoeveel geld de hele compensatieregeling Schiphol gaat kosten, kon hij niet zeggen. Daar is het volgens de financieel directeur nog te vroeg voor. Schiphol heeft geen voorziening genomen voor de reizigersclaims.

De compensatieregeling staat open voor extra kosten die reizigers tussen 23 april en 11 augustus maakten. Ze hebben nog tot eind september om zich bij Schiphol te melden. De luchthaven betaalt alleen kosten die niet door bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen of de verzekering worden vergoed. Ook over de kosten die Schiphol mogelijk moet maken vanwege schadeclaims van luchtvaartmaatschappijen en touroperators wilde Carsouw nog geen uitspraken doen. ,,We hebben afspraken gemaakt over de meivakantie, maar over de rest zijn we nu in gesprek. Die gesprekken lopen nog.”

Grote problemen op Schiphol, maar wel winst

Ondanks de problemen kon Schiphol de eerste zes maanden van dit jaar meer dan vier keer zoveel reizigers verwelkomen dan in de eerste helft van 2021. Op Eindhoven Airport waren dat er zelfs negen keer zoveel en op Rotterdam The Hague Airport acht keer zoveel. In totaal verwelkomde de groep 27,3 miljoen vliegtuigpassagiers waar dat er een jaar eerder nog 6 miljoen waren. Het aantal vliegbewegingen verdubbelde ruimschoots, maar de vervoerde vracht daalde met 14 procent.

De inkomsten van de luchthavengroep gingen dan ook omhoog naar 665 miljoen euro, van 257 miljoen euro vorig jaar. Mede door de terugkeer van de reizigers werd er een winst geboekt van 65 miljoen euro. Vorig jaar werd over dezelfde periode nog een verlies genoteerd van 140 miljoen euro.

Schiphol: Aantal passagiers blijft toenemen

,,Het is fantastisch dat zoveel passagiers terug zijn na de opheffing van de reisbeperkingen in verband met corona. Helaas heeft Schiphol in deze periode van stormachtige groei, net als andere luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, te maken gehad met personeelstekorten”, zegt Dick Benschop, de ceo van Schiphol, in een toelichting. ,,Dankzij de genomen maatregelen is de passagierservaring is de laatste weken veel betrouwbaarder geworden.”

Hoewel Schiphol verwacht dat het aantal passagiers voorlopig blijft toenemen, noemt de luchthavengroep een volledig herstel van het verkeer tot het niveau van vóór de pandemie ‘onzeker’. ‘Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van Covid-19 en de daarmee gepaard gaande reisbeperkingen, operationele beperkingen in verband met het sterke herstel van de vraag, en - op middellange termijn - de aankondiging van de Nederlandse regering om het aantal vliegbewegingen op Schiphol vanaf november 2023 te beperken tot 440.000.’

