De grootschalige teelt van onder meer mais en soja, dat dient als voer voor kippen, varkens en andere dieren, leidt tot verlies aan planten en wilde dieren, waarschuwen het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de organisatie Compassion for World Farming.

Het rapport zin in vernietiging beschrijft dat overal op aarde grote hoeveelheden land nodig zijn voor de teelt van voedergewassen. Daarvoor verdwijnt veel wildernis.

De vleesconsumptie blijft groeien, ook doordat steeds meer mensen in ontwikkelingslanden zich het kunnen veroorloven. Het WNF becijfert dat als de huidige groei doorzet, de sojaproductie in 2050 met nog eens 80 procent toeneemt. ,,Veel mensen weten inmiddels dat het eten van vlees invloed heeft op water- en landgebruik en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Minder bekend is dat ook de teelt van voedergewassen als soja en mais zelf grote schade aanricht,'' zegt Duncan Williamson, de maker van het WNF-rapport. ,,De wereld consumeert meer dierlijke eiwitten dan het nodig heeft en dat heeft een verwoestend effect. Nu al is zestig procent van alle natuur op aarde verwoest voor onze voedselconsumptie.''

23 miljard

Momenteel zijn er grofweg 23 miljard kippen, kalkoenen, ganzen en eenden op de aarde. Dat is meer dan drie stuks pluimvee per bewoner. De pluimveesector is dan ook de grootste afnemer van voedergewassen. Dertig procent van het voer is bestemd voor varkens.

De industriële veeteelt leidt ook tot minder voedingsstoffen in levensmiddelen, schrijven de onderzoekers. Zo bevatten zes intensief gehouden kippen bij elkaar evenveel omega-3 vetzuur als één kip in de jaren '70.

Quote We eten meer eiwit dan ons lichaam nodig heeft. Een groot deel scheiden we direct weer uit. Pure verspilling Duncan Williamson, directeur voedsel bij het Wereld Natuur Fonds

De gemiddelde Europeaan krijgt jaarlijks 61 kilo dierlijk eiwit binnen, door het eten van bijvoorbeeld, varken, kip, kweekzalm, kaas, melk en eieren. ,,Dat is veel eiwit meer dan ons lichaam nodig heeft. Een groot deel scheiden we meteen weer uit,''zegt Williamson. ,,Het is pure verspilling.''

Ontbossing

Gisteren brachten de Europese Groenen een rapport naar buiten waarin staat dat Nederland een grote rol speelt in de ontbossing van het Amazonegebied. Tal van bedrijven en overheidsinstellingen werken mee aan de aanleg van spoorlijnen, wegen en havens om soja snel naar de afnemers te kunnen vervoeren.

Onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, de hogeschool van Amsterdam, onderzoeksbureau Panteia, TNO, PIB en Nederlandse kennis- en expertisecentra voor de binnenvaart en voor de scheepvaart, transport en havenindustrie zijn betrokken bij de plannen voor de Centre-North Corridor.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © AFP

Van het Braziliaanse Amazonegebied is al bijna 20 procent kapot, tweemaal de oppervlakte van Duitsland.

Jaarlijks importeert Nederland 9 miljoen ton soja, voornamelijk voor gebruik als veevoer. ,,Aan de ene kant promoten we het behoud van bossen. Aan de andere kant werken we mee plannen om de ontbossing te versnellen. Dat is natuurlijk zo krom als wat”, aldus GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout.

Quote Zolang wij soja importeren, zal er elke dag voor een leger aan kettingzagen en bulldozers door het Amazonewoud trekken Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks