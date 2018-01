Woedende reacties op 'aanmaning' van de Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij werd in 1989 opgericht en is razendsnel gegroeid. Na de Staatsloterij is de Postcode Loterij de grootste loterij en staat bekend om de agressieve marketing. De Postcode Loterij is al vaker op de vingers getikt omdat reclameuitingen (deels) in strijd waren met de Nederlandse Reclame Code.

Postcode Loterij laat in een reactie weten het vervelend te vinden dat de brief bij sommige mensen niet goed is gevallen. ,,De brief die we nu hebben verstuurd is een herinnering dat zij deze loten nog steeds kunnen activeren. Als dat niet gewenst is, dan gaat het aanbod over. Hoe dan ook betreuren we ieder misverstand en nemen we de reacties ter harte'', aldus een woordvoerder.