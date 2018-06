Xenos-topman Ludo Bijvoet nieuwe directeur van winkelketen Blokker

Verkoop opkrikken

Blokker laat in een verklaring weten dat Bijvoet het vertrouwen heeft van de aandeelhouders, de familie Blokker. Hij moet in zijn nieuwe functie de verkopen opkrikken en de winstmarges verbeteren. ,,Ludo Bijvoet is een ervaren retailer en was betrokken bij de uitvoering van de strategie die Blokker Holding in mei 2017 heeft ingezet", zegt president-commissaris en waarnemend topman van de holding Michiel Witteveen.



Vakbond CNV hoopt dat er met de aanstelling van een nieuwe directie rust in de tent ontstaat. Er worden volgens vakbondsbestuurder Martijn den Heijer nu in elk geval keuzes gemaakt. ,,Dat maakt het ook voor de medewerkers eenvoudiger om die richting te volgen en zich daarvoor in te spannen. Want de betrokkenheid is nog altijd erg groot."