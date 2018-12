Zaak voorzitter Nissan ontaardt in vechtscheiding

Hogere inkomens vaker in ernstige financiële problemen

17:01 Het aantal hogere inkomens met ernstige financiële problemen is in drie jaar tijd verdubbeld. In 2015 ging het nog om 9 procent, inmiddels kampt 18 procent van de hogere inkomens met betalingsproblemen. Het Nibud spreekt van een opmerkelijke ontwikkeling. ,,We tasten in het duister over de oorzaak.”