Zeeman plugt alleen maar het verhaal waarom hun spullen zo goedkoop zijn

Wie kent het scheldwoord ZeBra-kindje nog? Toen ik op de basisschool zat, kregen kinderen met kleren van de Zeeman of Wibra dat nogal eens naar hun hoofd geslingerd. Goedkoop stond in de jaren zeventig en tachtig synoniem voor uncool. Inmiddels is een lage prijs allang geen diskwalificatie meer als het mode gaat. Je mag nu schaamteloos ‘shinen' in een spotgoedkoop item van een kledinggigant. Toch voelde Zeeman afgelopen week de behoefte om uitleg te geven over haar prijzen. Zou dat iets te maken hebben met groeiende kritiek op fast fashion?