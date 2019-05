Zeeman transparanter over herkomst kleding

Nederland­se chipmaker NXP doet miljarden­over­na­me

16:35 NIJMEGEN - Het Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors, dat een grote fabriek in Nijmegen heeft, krijgt de wifi-tak van zijn Amerikaanse branchegenoot Marvell in handen. Ook de bluetooth-activiteiten worden overgenomen. Het aan de beurs in New York genoteerde NXP telt voor de overname in totaal een kleine 1,8 miljard dollar neer.