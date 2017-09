Zegetocht FrieslandCampina in China laat nog even op zich wachten

Het gaat FrieslandCampina toch niet zo makkelijk af in China als eerder werd gedacht. Door sterke prijsconcurrentie heeft het zuivelconcern het momenteel even zwaar in China.

FrieslandCampina bracht er in het eerste halfjaar fors minder kindervoeding aan de man en zag de omzet in het Aziatische land stabiliseren. Over de gehele linie namen de opbrengsten van het bedrijf wel toe. Topman Roelof Joosten benadrukt dat in China sprake is van een overgangsperiode. Na een reeks schandalen met kindervoeding is daar nu strengere wetgeving in de maak. Zo'n 1200 rivaliserende merken krijgen vanaf 2018 waarschijnlijk geen goedkeuring meer en zetten hun voorraden dit jaar nog goedkoop in de markt.



,,Daarna ziet het beeld er op de Chinese markt waarschijnlijk wel weer gunstig uit", aldus Joosten. Door de overstap naar een tweekindpolitiek neemt de vraag naar kindervoeding daar komende jaren waarschijnlijk flink toe. Nu komt nog ongeveer 5 procent van de omzet uit China.

Melkprijs

De totale opbrengsten van FrieslandCampina wereldwijd lagen in het eerste halfjaar bijna 11 procent hoger dan een jaar eerder, op 6,1 miljard euro. Dat komt vooral door het herstel van de melkprijs voor boeren, die FrieslandCampina heeft doorberekend in de verkoopprijzen van vooral basisproducten als boter en kaas.



FrieslandCampina heeft wel een afwaardering van 20 miljoen euro moeten doen op het 1,1 procent belang in China Huishan Dairy. Die Chinese samenwerkingspartner zit momenteel in zwaar weer, maar Joosten benadrukt dat dit geen invloed heeft op FrieslandCampina's activiteiten. Het bedrijf houdt de situatie in de gaten.

Riedel