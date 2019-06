Zes prangende vragen over je pensioen

Wanneer mogen we met pensioen?

Dat is een van de grootste strijdpunten die op tafel ligt. In Nederland is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat een jaar langer leven een jaar later met AOW, en dus pensioen, gaan is. Een twintigjarige vandaag kan waarschijnlijk pas op zijn 73ste met pensioen. Nu is de pensioenleeftijd 66 jaar en 4 maanden. De bonden, en ook veel werkgevers, vinden de koppeling aan de levensverwachting onrechtvaardig. De hele gezondheidswinst gaat zo op aan langer doorwerken. Gesproken wordt nu om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen, zodat mensen langer van hun pensioen kunnen genieten. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft al aangegeven daar wel ruimte voor te zien.