Zes tips bij het invullen van de belastingaangifte

Vanaf vandaag kunnen we weer belastingaangifte doen. Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat een derde van de Nederlanders het invullen van de aangifte liever doet dan een huishoudelijke klus. Voor wie het toch als een enorme last voelt, zes tips bij het doen van je belastingaangifte.

Tip 1: Start tijdig! Boekhouder Ronald Harreveld van Siffror adviseert consumenten op tijd te beginnen met de aangifte. ,,Want mocht er iets tussendoor komen - je laptop valt uit of de website van de Belastingdienst is overbelast - dan heb je nog ruim de tijd om de aangifte op een ander moment te doen.’’

Tip 2: Heb je bezittingen? Zorg ervoor dat je ze allemaal in de aangifte zet. Harreveld: ,,Dit gaat niet alleen om banksaldi, waarde van effecten en aandelen, maar bijvoorbeeld ook om een tweede woning.’’



Tip 3: Maak altijd kopieën van persoonlijke aftrekposten. ,,De Belastingdienst checkt regelmatig één of meerdere van je aftrekposten. Het kan voorkomen dat de Belastingdienst om een onderbouwing vraagt. Je kunt dan met een druk op de verzendknop die kopieën naar de Belastingdienst sturen’’, zegt Harreveld.



Tip 4: Controleer alle van tevoren ingevulde gegevens. ,,Vaak kloppen ze niet’’, zegt Tamara Tamis van de FNV. ,,Mensen worden laks wanneer alles al is ingevuld, ze controleren alleen hun naam, adres en of het loon klopt.’’



Tip 5: Kijk ook eens naar andere aftrekposten. De renteaftrek is een van de weinige aftrekposten die de fiscus vast voor je invult. Wil je andere kosten terug dan moet je ze zelf opgeven. ,,Vooral ziektekosten en studiekosten’’, zegt Tamis. ,,Die posten moet je zelf invullen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor extra beddengoed en kleding, diëten of acupunctuur. Tandartskosten zijn vaak ook niet verzekerd en kun je dus aftrekken van de belasting. Het is zonde als mensen dat geld laten liggen.’’

Tip 6: Goede doelen zijn ook goed voor je eigen portemonnee. Een andere vaak vergeten aftrekpost zijn de giften. Zeker als die zijn geschonken aan een goed doel met een anbi-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). ,,Die zijn ook aftrekbaar, maar dat weten veel mensen niet. Of ze vergeten het’’, zegt Tamis.

Aangifte op eerste dag

Gisteren verscheen er een onderzoek van de Belastingdienst zelf. Uit dat onderzoek blijkt dat veel consumenten niet kunnen wachten om hun belastingaangifte te doen. Vorig jaar deed een recordaantal van 400.000 mensen al direct de eerste dag aangifte. Aangifte doen kan tot 1 mei. Twee derde van de Nederlanders is voornemens om de aangifte vóór 1 april in te vullen. Het voordeel is dat zij dan voor 1 juli bericht krijgen over de aangifte én vooral of ze geld terugkrijgen dan wel moeten bijbetalen.

Of het record wordt gebroken, durft de Belastingdienst niet te zeggen. Maar de dienst verwacht wel dat een groot aantal de aangifte op korte termijn invult. Directeur particulieren van de Belastingdienst Eline Spros wijst op de uitkomsten in het onderzoek: daarin gaf 64 procent aan de aangifte in de eerste twee weken van maart te willen invullen. ,,Sommige mensen kunnen niet wachten om aangifte te doen. De eerste aangiften stromen altijd al na middernacht binnen.’’

Met biertje aangifte doen

Uit onderzoek onder belastingplichtigen die zelf aangifte doen blijkt dat zo’n 11 procent van de mensen onder de 30 jaar daar een wijntje of een biertje bij neemt. Ook van de mensen tussen de 30 en 39 neemt bijna 9 procent er een alcoholische versnapering bij. Of Spros dat aanraadt? ,,Dat moeten mensen zelf weten, maar mijn advies is om het niet te doen.’’