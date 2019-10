Zo krijg je in vijf stappen (weer) grip op je geld

Tot een paar jaar geleden had Heemskerk geen overzicht over haar financiën. ,,Terwijl ik als registeraccountant grote bedrijven over hun financiën adviseerde, kwam ik zelf geld te tekort’’, vertelt ze. Toen ze theezakjes van kantoor meenam om thuis iets anders te drinken dan water, besefte ze dat het roer om moest.



Na een tijdje kreeg Heemskerk weer greep op haar financiën en begon ze daar zelfs plezier in te krijgen. Sinds twee jaar deelt ze haar ervaring en kennis als fulltime blogger en vlogger op haar website The Happy Financial, waar ze artikelen plaatst over personal finance. En nu is er het gelijknamige boek, waarin ze de lezer met een vijfstappenplan helpt om zijn of haar financiële doel te bereiken. De auteur licht de stappen graag toe.