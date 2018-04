Zo kunnen wij profiteren van handelsoorlog China - VS

DE WEEK VAN PHLIPPENSandra Phlippen is universitair docent aan de Erasmus School of Economics en voormalig chef economie bij deze krant. Elke week behandelt ze een onderwerp dat haar opvalt in de economie.

Trumps eerste klap in deze mogelijke handelsoorlog was bepaald geen daalder waard. Als een dronken malloot maakte hij een zwabberige maaibeweging en raakte bijna ook Europa, Zuid-Amerika en Canada, terwijl hij op China mikte.

Maar goed, daarna heeft China teruggemept en Amerika nog eens drie keer zo hard uitgehaald. China kan nu niet met gelijke munt terugslaan. Daarvoor kopen ze simpelweg te weinig spul uit Amerika. En wat je niet koopt, kun je ook niet te duur maken voor je bevolking. Want voor wie het niet wist: handelsoorlogen worden gevoerd door de koopwaar van de ander te duur te maken voor je eigen mensen. Terwijl dit gehakketak nog jaren kan aanhouden, stel ik voor dat de BV Nederland er zijn voordeel mee doet. Hoe?

Nou, kort gezegd door zoveel mogelijk van de handel tussen China en de VS die wegvalt naar ons toe te trekken. Een handelsoorlog is als een mierenhoop waar een steen op valt. Even is het chaos, maar in een mum van tijd zijn er nieuwe optimale routes. Wij kunnen proberen zo'n route te zijn.

Opgescheept

Als de lijn VS-China, extreem gezegd, droogvalt, dan verandert het gedrag van Chinezen en Amerikanen echt niet zomaar. Neem nou staal: Amerikanen willen veel staal, veel meer dan ze zelf kunnen maken. Tata in IJmuiden kan daarop inspelen. Tegelijkertijd zitten de Chinezen met al dat staal opgescheept. Zij zullen dat goedkoop in Europa willen slijten. Daar zal Tata weer minder blij mee zijn.

Maar voordat er weer een lobby op gang komt om Chinees staal te weren, hoop ik dat wij ons realiseren dat wij burgers veel meer voordeel hebben bij goedkoop staal dan dat Tata daar last van heeft.

Nog een kans: China heeft behoefte aan sojabonen, die het massaal uit de VS haalde. We hebben in Nederland maar 35 sojatelers. De uiniversiteit in Wageningen rekende uit dat wij even efficiënt kunnen produceren als de grote jongens in soja: VS en Brazilië. Dus, waar wachten we op? Ik weet, het is gemakkelijk roepen vanaf deze plek, maar boeren die al jaren op hun tandvlees lopen, moeten misschien eens overwegen de koeien weg te doen en soja te planten.

Nog meer goed nieuws

En voor wie om het milieu geeft, is er nog meer goed nieuws. Deze handelsoorlog geeft een prikkel aan bedrijven om dichter bij de markt te produceren, waardoor er minder vervuilende transporten zijn. BMW en Mercedes zijn de klos, omdat zij hun 'made in Germany' grotendeels in China laten bouwen. Maar Trumpf, de innovatieve machinebouwer, geeft het goede voorbeeld. Zij produceren daar allang voor de Chinezen zelf.