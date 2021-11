Zo reageert Nederland op nieuwe klap in crisis: 'Dit is voor ons een 100 procent lockdown’

reactiesHet avondleven wordt in Nederland compleet aan banden gelegd. Bijna alle zaken zullen de komende tijd hun deuren moeten sluiten vanaf 17.00 uur. Basis- en middelbare scholen blijven open, maar er komen wel aanvullende maatregelen zoals het dragen van mondkapjes. Hoe reageren de branches op deze zogeheten avondlockdown? Dit artikel wordt in de loop van de avond verder aangevuld.

In de evenementenbranche komen de nieuwe maatregelen als een mokerslag aan. ,,Als branche die al lange tijd last heeft van de eerder genomen maatregelen zijn nu de laatste maatregelen toch als zwaar en belastend ervaren”, vertelt Willem Westermann van Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) tegen deze site. ,,We hopen dat met deze zware maatregelen binnen korte tijd tot oplossingen voor de huidige problemen kan worden gekomen.”

De branche zoekt daarbij naar perspectief en een routekaart voor volgend jaar, twee aspecten die volgens VVEM nog niet aanwezig zijn en die de komende weken wel tot stand moeten komen. ,,De genomen maatregelen laten geen tot bijna geen ruimte voor activiteiten. Daarom is de aangeboden steun ook broodnodig.”

Poppodia en theaters reageren eveneens teleurgesteld op de avondlockdown. ,,Wat je noemt een black friday”, verzucht Berend Schans van Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) in gesprek met deze site. ,,Jammer dat we dicht moeten, zeker omdat we niet bijdragen aan besmettingen. Maar als het bijdraagt aan het afnemen van de druk op ziekenhuizen werken we graag mee.” Volgens Schans schiet de sector niets op met een avondlockdown. ,,Met wat overdag kan, kunnen we als sector niks. Feitelijk betekent dit een 100% lockdown. Als we straks weer open gaan, willen we een duidelijke routekaart en geen jojo-beleid. Iedereen voelt al aan dat deze 3 weken 6 weken worden en de lockdown waarschijnlijk over de jaarwisseling wordt getild.”

De theatersector vindt dat de maatregelen vrijwel gelijk staan aan een volledige sluiting. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) meent dat door de vroege sluitingstijd en de maximale zaalbezetting van slechts 33 procent de toch al beschadigde sector alleen maar verder beschadigd zal raken. ,,De theatersector wordt hard geraakt”, zegt de VSCD in een reactie. ,,December is normaal gesproken een drukke maand, met veel mooie producties. Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet kunnen doorgaan. De beperking tot maximaal 30 procent van de capaciteit maakt de resterende voorstellingen onrendabel.”

De VSCD denkt dat een groot deel van haar leden de komende tijd de deuren gaat sluiten. ..Een enkel podium zal de nu geboden ruimte nog kunnen benutten, maar de meeste zullen sluiten uit financiële en personele noodzaak. Na alle openingen en sluitingen van de afgelopen anderhalf jaar is de rek er uit in de podiumkunsten.”

Winkeliers reageren opgelucht. ,,Voor consumenten is het prettig dat zij de komende weken iedere dag tot 17.00 uur hun decemberaankopen kunnen doen”, stelt winkeliersorganisatie INretail in een eerste reactie. De afgelopen dagen gold voor niet-essentiële winkels al een verplichte sluiting om 18.00 uur. Veel winkeliers waren in afwachting van de coronapersconferentie bang dat ze wellicht helemaal zouden moeten sluiten vanwege het oprukkende coronavirus. Dit terwijl de feestdagenperiode voor de non-food retail eigenlijk de belangrijkste tijd van het jaar is. De branche heeft het gevoel dat het kabinet met het nieuwe besluit erkent dat winkels ‘veilig’ zijn.

Vakbond CNV is tevreden dat het kabinet de steunmaatregelen voor getroffen bedrijven weer in het leven heeft geroepen. De bond denkt dat dit ‘ruimhartige steunpakket’ kan helpen om een ‘economische crisis en duizenden ontslagen’ te helpen voorkomen. Tegelijkertijd wil CNV ook een langeretermijnvisie van het kabinet.

,,De sectoren die het kabinet deels wil sluiten, zijn precies de sectoren die eerder ook al zijn geraakt en fragiel zijn. We weten dat personeel als eerste het onderspit delft als het minder gaat”, merkt CNV-voorzitter Piet Fortuin op.

CNV roept het kabinet op om ook plannen voor de langere termijn te maken. “We hobbelen nu te veel van maatregel naar maatregel”, aldus Fortuin die ziet dat dit “schrijnende taferelen” veroorzaakt. “Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook op tal van werkvloeren waarbij de onzekerheid en onrust toeneemt.” Volgens de bondsvoorzitter moet zo’n visie leiden tot “minder paniekvoetbal en meer doordacht beleid”.

De PO-Raad vindt het goed dat onderwijs doorgang kan vinden omdat samen met klasgenoten naar school gaan cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen. De VO-raad gaf eerder deze week al aan graag te willen dat de scholen openblijven. ,,Eerder hebben we gezien dat schoolsluitingen negatieve gevolgen hebben voor kinderen. Niet alleen vanwege mogelijke leervertraging, maar ook omdat er zorgen zijn over hun welzijn”, aldus de voorzitter van de PO-Raad, Freddy Weima.

,,Dat neemt niet weg dat we begrijpen dat scholen zich in een ongelooflijk ingewikkelde situatie bevinden waarbij het onontkoombaar is dat klassen tijdelijk thuis zitten en er soms hele scholen tijdelijk dichtgaan. De aangescherpte maatregelen vragen ook weer veel van de scholen en hun medewerkers, die zich soms zorgen maken over hun gezondheid.”

De Nederlandse zwembond KNZB heeft er begrip voor dat onder meer de amateursport vanaf komende zondag dicht moet tussen 17.00 uur en 05.00 uur. ,,De cijfers van het aantal besmettingen tonen aan dat deze maatregel nodig is. Wij begrijpen deze keuze van de overheid en zijn blij dat er op andere tijdstippen nog wel gesport kan worden”, reageerde de KNZB op de nieuwe ingrepen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus.

De KNZB kondigde aan dat de competities die dit weekeinde op zondagavond gepland stonden, komen te vervallen en eventueel worden verplaatst naar een ander moment. De gevolgen voor onder meer de komende NK kortebaan, de Dutch Swimming League en de waterpolocompetities zullen volgens de zwembond in de loop van komende week duidelijk worden. Ook de gevolgen voor schoonspringwedstrijden en het synchroonzwemmen zullen later bekendgemaakt worden.

Het niet kunnen trainen na 17.00 uur heeft volgens de KNVB direct gevolgen voor de fitheid van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te kunnen blijven voetballen. Daarom roept de voetbalbond de Tweede Kamer op om komende dinsdag deze nieuwe maatregel van de regering tegen het coronavirus met het kabinet te bespreken. ,,Geef ons de mogelijkheid om fysiek en mentaal fit te blijven!”, betoogt de KNVB in een persverklaring.

,,Voor veel kinderen en bijna alle volwassenen is het doordeweeks niet mogelijk om voor 17.00 uur te trainen. Dan kunnen ze dus niet onder deskundige begeleiding sporten bij een vereniging. Maar men kan wel gezamenlijk in een park een balletje gaan trappen”, merkt de KNVB op.