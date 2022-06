Zo wil Duitsland zonder Russisch gas de winter doorkomen

Allerrijk­sten nog rijker dankzij corona en oorlog in Oekraïne: ‘Arm zijn was nog nooit zo duur’

Deze week komen de rijken der aarde voor het eerst in drie jaar weer bij elkaar op het World Economic Forum in Davos. Ongetwijfeld een feestelijk weerzien, want de rijken zijn de afgelopen jaren duizenden miljarden rijker geworden door corona en de oorlog in Oekraïne.

23 mei