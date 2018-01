Zorgen om cryptomania: AFM wil verbod op riskante digitale beleggingen

,,Door extreem lage spaarrente zijn mensen gevoeliger geworden voor beleggingen waarbij wordt geschermd met hoge rendementen. Ze onderschatten de risico's daarvan'', zegt bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven van de AFM in in de Volkskrant. ,,Wij zien in heel Europa een forse stijging van het aantal meldingen over riskante beleggingsproducten en we zien een gigantische 'fear of missing out': de angst om de boot te missen.''

Volgens Van Vroonhoven beleggen zeker 135.000 Nederlanders in cryptovaluta. Nog eens 150 duizend Nederlanders overwegen cryptovaluta te kopen. ,,Verbieden van cryptomunten is moeilijk, omdat het geen beleggingsproducten zijn'', legt ze uit. ,,Maar er zijn ook producten te koop waarmee je op koersstijgingen en -dalingen van cryptomunten kan speculeren. Die derivaten kunnen wel verboden worden.''

Binaire opties

De AFM waarschuwt ook voor andere exotische producten die via internet worden aangeboden, zoals binaire opties. Daarmee gokt een belegger dat bijvoorbeeld de koers van een aandeel Shell stijgt of daalt. Gokt hij goed, dan krijgt hij zijn inleg terug plus (bijvoorbeeld) 80 procent winst. Gokt hij verkeerd, dan raakt hij zijn hele inleg kwijt: een verlies van 100 procent. Doordat de winst relatief lager is dan het verlies, gaat een belegger die vaker binaire opties koopt bijna altijd het schip in.

,,Het onderscheid tussen financiële producten en gokken vervaagt'', zegt Van Vroonhoven. ,,Maar beleggingsproducten zijn geen games en de bitcoin is geen spelletje. Mijn zorg is dat met name de jongere generatie, die hiermee opgroeit, het verschil niet meer ziet.''

Quote Be­leg­gings­pro­duc­ten zijn geen games en de bitcoin is geen spelletje Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter AFM