Zorgverzekeraars vergoeden veel minder dan ze zeggen

Onderzoekers van de onafhankelijke stichting Zorghuis bekeken de vergoedingen die zorgverzekeraars betalen voor niet-gecontracteerde zorg. Die wordt geleverd door zorgaanbieders waarmee de verzekeraars geen contract hebben.



De verzekeraars zeggen dat ze 75 procent van de gemiddelde gecontracteerde tarieven vergoeden als hun klanten bij een andere aanbieder zorg krijgen. ,,Maar in de praktijk is het vaak veel minder'', zegt Ronald van Oosterhout van Zorghuis. ,,Daar zijn de verzekeraars niet open over. De klant komt er pas achter wanneer de verzekeraar uitkeert.''



Het probleem speelt bij onder andere fysiotherapie, logopedie en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het komt regelmatig voor dat verzekeraars zelfs minder dan de helft vergoeden. Vooral voor mensen die ggz-hulp nodig hebben kan dat in de papieren lopen. ,,Dan kan het om duizenden euro's minder vergoeding gaan dan waar mensen op rekenen'', zegt Van Oosterhout.



De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is op basis van de informatie van Zorghuis een onderzoek begonnen naar de praktijken van de zorgverzekeraars. Hoelang dat gaat duren, durft de NZA niet te zeggen. Die wil ook niet vooruitlopen op de uitkomsten. ,,Maar als er aanleiding voor is, zullen we maatregelen nemen'', aldus een woordvoerder.