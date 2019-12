Zorgverzekering orthodontie 2020 (tot 18 jaar)

Kosten beugel

Wat een beugel precies gaat kosten is afhankelijk van een aantal factoren. Zo verschilt de prijs per beugelsoort en het aantal behandelingen dat er nodig is. Gemiddeld liggen de kosten voor een beugel tussen de €2.000 en €3.000, voor een behandelingsduur van twee tot drie jaar.

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ieder jaar de tarieven voor orthodontie vast. Toch kunnen de kosten voor een beugel per orthodontist verschillen. Een beugeltraject is namelijk onderverdeeld in codes met vaste tarieven. De orthodontist bepaalt zelf hoe dit traject er precies uitziet. Daarnaast kan een beugel duurder uitpakken door bepaalde persoonlijke wensen, bijvoorbeeld de keuze voor doorzichtige slotjes.

Zorgverzekering orthodontie voor je kind

Orthodontie wordt vrijwel nooit vanuit de basisverzekering vergoed, ook niet bij kinderen. De enige uitzondering is als er sprake is van een ernstige ontwikkeling- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak. Als dit niet het geval is, wordt de beugel dus niet vergoed vanuit de basisverzekering. Is jouw kind jonger dan 18 jaar en wil je graag dat de beugel wordt vergoed? Dan kun je als ouder een aanvullende verzekering voor orthodontie voor je kind afsluiten.

Let op: verzeker het kind dat de behandeling nodig heeft op naam van de ouder met de aanvullende verzekering voor orthodontie.

Moet ik een eigen risico betalen?

Je betaalt alleen een eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Orthodontie wordt alleen uit de basisverzekering vergoed bij een ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van je mond, gebit of kaak.

Heb je een aanvullende verzekering voor orthodontie? Dan betaal je geen eigen risico.

Welke dekking biedt de aanvullende verzekering voor orthodontie?

Als je een aanvullend pakket hebt afgesloten voor orthodontie, krijg je een (gedeeltelijke) vergoeding voor de behandeling tot een bepaald maximumbedrag.

Daarnaast geldt de vergoeding vaak voor een bepaalde verzekeringsperiode. Een voorbeeld: de vergoeding vanuit je aanvullende pakket is 2.000 euro en je bent twee jaar verzekerd bij dezelfde zorgverzekeraar. Dan is de vergoeding voor de periode van die twee jaar, niet per kalenderjaar. Natuurlijk mag je het hele bedrag ook binnen 1 jaar opmaken. Mocht je na dit eerste jaar besluiten om over te stappen naar een andere verzekeraar, is het wel raadzaam om hier goed over na te denken.

Heeft jouw kind namelijk nog steeds een beugel, en heb je nog steeds een vergoeding nodig voor deze behandelingen? Weeg dan af of de kosten van de premie opwegen tegen de kosten die nog gemaakt moeten worden. Is er nog 500 euro nodig? Dan kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Let wel op de eventuele wachttijd: sommige zorgverzekeraars vergoeden orthodontiekosten pas nadat je eerst een jaar premie betaald hebt voor de aanvullende verzekering voor orthodontie. In het geval dat je midden in een beugeltraject zit is dit niet handig.

Zorgverzekering orthodontie zonder wachttijd