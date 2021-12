Zwarte lijst van de Belastingdienst is ongekend schandaal

Een paar jaar geleden zou het kabinet nog gevallen zijn over de zwarte lijst van de Belastingdienst. Maar ja, nu is het al demissionair en zijn zowel burgers als journalisten murw geslagen door het zoveelste schandaal. De toeslagenaffaire, een premier met ‘geheugenverlies’ en een incapabele minister van Volksgezondheid ten tijde van een pandemie. Wie zijn vertrouwen in Den Haag heeft verloren, zal weinig verrast zijn door het feit dat de fiscus zo’n kwart miljoen Nederlanders zonder goede reden het etiket ‘potentiële fraudeur’ opplakte.