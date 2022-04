10.000 euro boete voor een stap op dit veld, vanwege de teunisbloempijlstaart

Een enorme som geld, die een afschrikwekkende werking heeft voor eenieder die het terrein passeert. En dat is ook de bedoeling, blijkt na navraag bij de gemeente Ede. ‘Het bord is geplaatst door de aannemer die bouwwerkzaamheden uitvoert in de Enkawijk en staat er vanwege de zorgplicht die we hebben’, schrijft een woordvoerder van de gemeente. Op het terrein is namelijk een teunisbloempijlstaart aangetroffen. ‘En dat is een beschermde diersoort. Dit dier verstoren is een milieudelict met bijbehorende (hoge) boetes.’