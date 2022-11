100-jarige muziekvereniging OBK Otterlo heeft nog steeds geen eigen plek: ‘We zijn net een stelletje nomaden’

Muziekvereniging OBK uit Otterlo bestaat 100 jaar en viert dat zaterdagavond met een galaconcert in het Kulturhus in Wekerom. Dat de vereniging zo oud is geworden, vindt voorzitter Frits Zwanenburg best een wonder.

,,We zijn net een stelletje nomaden. We repeteren in Harskamp, we concerteren in Wekerom en de jeugdopleiding en opslag zijn in Otterlo”, vertelt hij.

In het prille begin kwamen de muzikanten in schuurtjes bijeen en later repeteerden ze in een ruimte achter café De Waldhoorn. ,,Het was wel stressen toen die werd gesloopt. Waar moesten we met de vereniging naartoe? Eerst konden we terecht in de oude bioscoop van Harskamp en tegenwoordig repeteren we daar op het defensieterrein.”

Omzwervingen en uitwijken naar buurdorpen

Dat OBK Otterlo nog steeds moet uitwijken naar de buurdorpen, noemt Zwanenburg frustrerend. ,,Vanaf 2005 ben ik al in gesprek met de gemeente over een ruimte in Otterlo, maar ambtelijke molens draaien langzaam en soms ook de verkeerde kant op.”

Desondanks is de vereniging niet weg te denken uit het dorp. ,,We zijn bij de meeste activiteiten aanwezig, zoals Koningsdag en de wandelvierdaagse. Marcheren doen we al jaren niet meer. We hebben nu de O’Tunes, een soort gelegenheidsorkestje met leden uit de fanfare die moderne muziek spelen. In de jaren 70 zijn we gestopt met marsmuziek. Die is vrij rechttoe rechtaan, dus stapten we over naar concertmuziek. Ennio Morricone en Eric Clapton vinden we veel leuker.”

Quote Marcheren doen we al jaren niet meer. Frits Zwanenburg

Het niveau van OBK Otterlo is volgens Zwanenburg onveranderd hoog. ,,Wil je plezier hebben aan een muziekvereniging, dan moet je wel goede muzikanten hebben. Je kunt beter een orkest hebben met 25 leden die goed zijn, dan eentje met 50 waarvan de helft niet kan spelen.”

Jonge aanwas is belangrijk voor de toekomst, maar lastig in een dorp als Otterlo. ,,Bij gebrek aan huizen zoeken jonge gezinnen hun heil ergens anders. Als een dorp op een gegeven moment geen school meer heeft, is er bijna geen verenigingsleven meer. Dan vind je de sociale cohesie alleen nog maar in het verzorgingstehuis.”