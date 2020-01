15 kilometer file op A12 bij Ede in ochtendspits na ongeval met vrachtwagen

Wegbeheerder Rijkswaterstaat liet enige tijd twee rijstroken afsluiten. Er ontstond een file die rond 07.30 uur negen kilometer lang was en goed was voor een vertraging van meer dan een half uur.



Daarna ging een rijstrook weer open maar liep de file in lengte op tot vijftien kilometer rond 08.15 uur. Automobilisten kregen al bij knooppunt Waterberg bij Arnhem te maken met filevorming. Na 09.00 uur nam de vertraging snel af.



Ook verderop op de A12 was er stevig vertraging, vanuit de Achterhoek richting Arnhem moesten automobilisten in de ochtendspits rekenen op zo’n tien kilometer file, goed voor ongeveer een half uur extra reistijd.