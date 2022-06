20-jarige reed welbewust te hard en heeft schuld aan ongeluk waarbij zijn beste vriend (18) om het leven kwam

De specht die zichzelf tegen het raam te pletter vloog, was inspiratie voor een boek over de schoonheid van verganke­lijk­heid

Het begon met een grote bonte specht die tegen het raam vloog. Nu is er het boek In Schoonheid vergaan van natuurfotograaf Martijn Nugteren en schrijver Wim Huijser, over vergankelijkheid en dood in de natuur.

