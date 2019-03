20 maanden cel voor Edese jihadiste

De Edese Senabel al N. (35) moet 30 maanden de gevangenis in, waarvan 10 voorwaardelijk, voor het uitreizen naar IS-gebied en het lidmaatschap van de terroristische organisatie. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.

Tegen Al N. was 3 jaar cel geëist. Omdat ze al ruim een jaar vastzit, hoeft ze nog maar kort in de gevangenis te blijven. Haar advocaat vroeg vorige maand om vrijspraak.

De teruggekeerde jihadiste werd in januari vorig jaar op Schiphol aangehouden toen ze, samen met haar twee jonge zoontjes, vanuit Turkije aankwam in Nederland. Haar jongste kind bleef het eerste half jaar in gevangenschap bij haar, omdat hij nog borstvoeding kreeg.

De rechtbank acht bewezen dat de Edese zich in Irak heeft aangesloten bij terreurbeweging IS. Er zijn foto’s waarop Senabel in legerkleding met een kalasnjikov en een IS-vlag staat afgebeeld. Ook liet ze zich op podcast-platform Soundcloud lovend uit over de terreurorganisatie. ,,Het leek er in eerste instantie op dat zij de onderdrukte mensen in Irak en Syrië kwamen helpen”, zei de 35-jarige vorige maand in de rechtbank. ,,Ze streden tegen Assad en werden in sommige steden soms juichend binnengehaald. Daarom steunde ik ze toen, maar ik riep niet op tot aanslagen ofzo.”

Onthoofd

Al N. heeft dan ook altijd ontkend lid te zijn geweest van IS. Haar eigen broer zou zijn onthoofd door de terreurbeweging, zo stelde ze eerder. Wel gaf ze toe in Irak in IS-gebied te zijn geweest. Ze was in december 2015 in Fallujah, dat toen nog onder IS-bewind stond. Ze was er, hoogzwanger, met haar Irakese man op bezoek bij een oude vriend. Ook een bezoekje aan Mosul, de tweede stad van Irak, was van sociale aard: ,,Irakezen konden toen gewoon heen en weer reizen”, verklaarde ze tegenover de rechter.

De rechtbank gelooft het verhaal van de Edese echter niet. Ze wordt gezien als een terugkeerder. In Koerdische gevangenkampen verblijven nog mogelijk tientallen Nederlandse jihadistes die zijn vertrokken uit het kalifaat en willen terugkeren naar Nederland. De broer van Senabel is volgens het OM zelf een jihadist. Hij staat op de Nederlandse sanctielijst terrorisme. Of hij daadwerkelijk dood is, is niet bevestigd.