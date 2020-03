23-jarige Barnevelder overleden bij eenzijdig ongeluk op de A30, mannen van 21 en 25 gewond

Stoom stijgt op uit rioolput in Ede: oorzaak is kapotte transport­lei­ding

8 maart EDE - Zondagavond rond 18.00 uur kwam er stoom uit het riool aan de Frankeneng in Ede. De brandweer werd opgeroepen om te kijken wat er aan de hand was. Het bleek te gaan om een lek in een transportleiding.